CGPSC और D.El.Ed परीक्षा एक साथ! हजारों अभ्यर्थियों की बढ़ी मुश्किलें, छात्रों ने कहा-‘हमारा भविष्य दांव पर’

D.El.Ed CGPSC exam clash: छत्तीसगढ़ में हजारों अभ्यर्थी D.El.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा और CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियों के टकराव से परेशान हैं। 8 जून 2026 को D.El.Ed परीक्षा और 6 से 9 जून तक CGPSC मुख्य परीक्षा होने से छात्रों के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। दोनों परीक्षाएं करियर के लिए अहम होने के कारण अभ्यर्थियों में चिंता और असमंजस है। प्रभावित छात्रों ने शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंडल से परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो।