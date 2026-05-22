Raipur Transformer Blast: रायपुर कोटा इलाका फिर सुर्खियों में! ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, VIDEO वायरल

रायपुर में ट्रांसफॉर्मर में अचानक आग (photo source- Patrika)
Raipur Transformer Blast: राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बिजली ट्रांसफॉर्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रांसफॉर्मर से तेज धुआं और ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे दूर से भी देखा गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर के लिए आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कई लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। तकनीकी टीम भी मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है।
घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और लोगों को ट्रांसफॉर्मर के पास जाने से रोका गया।
राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग पर काबू पाने का काम पूरा कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में ट्रांसफॉर्मर में लगी भीषण आग ने एक बार फिर शहर की बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग और पुराने ट्रांसफॉर्मरों पर अतिरिक्त लोड के कारण इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर लंबे समय से ओवरलोड की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन समय पर रखरखाव नहीं होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग मामले की जांच में जुटे हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग