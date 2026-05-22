Raipur Transformer Blast: रायपुर कोटा इलाका फिर सुर्खियों में! ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, VIDEO वायरल

Raipur Transformer Blast: राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बिजली ट्रांसफॉर्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रांसफॉर्मर से तेज धुआं और ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे दूर से भी देखा गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।