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रायपुर

CG Students Protest: आंधी-तूफान में भी रातभर डटे रहे डीएलएड अभ्यर्थी, 85 दिनों से आंदोलन जारी

CG Students Protest: रायपुर में तेज आंधी-तूफान और बारिश के बावजूद नवा रायपुर के तूता में डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 17, 2026

डीएलएड अभ्यर्थियों का हौसला (photo source- Patrika)

डीएलएड अभ्यर्थियों का हौसला (photo source- Patrika)

CG Students Protest: राजधानी रायपुर में देर रात आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं नवा रायपुर के तूता में चल रहे डीएलएड अभ्यर्थियों के धरने पर भी इसका असर पड़ा। खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं हुआ और वे पूरी रात अपनी मांगों को लेकर डटे रहे।

CG Students Protest: अस्थायी शेड के सहारे प्रदर्शन जारी

तेज आंधी और बारिश के चलते धरना स्थल पर लगाया गया टेंट फट गया, जिससे वहां रखा सामान भी बिखर गया और कई चीजें उड़ गईं। इस दौरान अभ्यर्थी भी भीग गए, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने धरना खत्म नहीं किया और वहीं डटे रहे।

फिलहाल सैकड़ों अभ्यर्थी एक अस्थायी शेड के सहारे प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। धरना स्थल पर मौजूद एक अभ्यर्थी ने बताया कि वे करीब 85 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोमवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे आए तेज तूफान ने उनकी व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी।

CG Students Protest: अभ्यर्थियों ने दी चेतावनी

टेंट फटने और सामान उड़ने से उन्हें करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। अब स्थिति यह है कि उनके पास जरूरी संसाधन भी नहीं बचे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द 2300 पदों पर नियुक्ति की जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

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Updated on:

17 Mar 2026 12:52 pm

Published on:

17 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Students Protest: आंधी-तूफान में भी रातभर डटे रहे डीएलएड अभ्यर्थी, 85 दिनों से आंदोलन जारी

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