CG Students Protest: आंधी-तूफान में भी रातभर डटे रहे डीएलएड अभ्यर्थी, 85 दिनों से आंदोलन जारी

टेंट फटने और सामान उड़ने से उन्हें करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। अब स्थिति यह है कि उनके पास जरूरी संसाधन भी नहीं बचे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द 2300 पदों पर नियुक्ति की जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।