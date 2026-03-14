रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना

दर्शन के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यासीन कराणी ने कहा कि आम जनता गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की जनता की जेब पर बोझ डालकर तेल कंपनियों को अतिरिक्त मुनाफा कमाने का अवसर दे रही है।