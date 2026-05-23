Heat Wave: भीषण गर्मी की चपेट में छत्तीसगढ़, नौतपा का पहला दिन, दुर्ग 44.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म

rising temperature
Heat Wave: राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश भट्ठी की तरह तपने लगा है। शुक्रवार को 44.8 डिग्री पारे के साथ दुर्ग प्रदेश में सबसे गर्म रहा, वहीं रायपुर में तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के बाद मौसम शुष्क होने से ज्यादातर शहरों में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है।
न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने से अब रातें भी लू जैसी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है, साथ ही आगामी 48 घंटों के लिए विभिन्न जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं।
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