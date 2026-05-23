Heat Wave: भीषण गर्मी की चपेट में छत्तीसगढ़, नौतपा का पहला दिन, दुर्ग 44.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म

न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने से अब रातें भी लू जैसी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है, साथ ही आगामी 48 घंटों के लिए विभिन्न जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं।