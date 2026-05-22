22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SI Posting: छत्तीसगढ़ में 526 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को मिली पोस्टिंग, आदेश जारी, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh SI Posting: पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने 526 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों (SI) को जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग जिलों में भेजने का आदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

May 22, 2026

SI Posting

Breaking ( Photo - Patrika )

SI Posting: छत्तीसगढ़ में तबादलों और प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। पुलिस विभाग सहित कई विभागों में इन दिनों बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने 526 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों (SI) को जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग जिलों में भेजने का आदेश जारी किया है।

आदेश जारी

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की पदस्थापना की गई है, ताकि उन्हें फील्ड स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल सके। यह प्रशिक्षण उनकी सेवा अवधि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना और प्रशासनिक कार्यों की वास्तविक जानकारी दी जाती है।

देखें पूरी लिस्ट

भविष्य में पुलिस व्यवस्था को मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक, प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु अधिकारियों को संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थानों में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की कार्यप्रणाली को समझने और अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से जारी आदेश में 526 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के नाम शामिल हैं। इन्हें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रशिक्षुओं की कार्यक्षमता और प्रशासनिक समझ मजबूत होगी, जिसका लाभ भविष्य में पुलिस व्यवस्था को मिलेगा।

प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल

प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल के बीच इस आदेश को भी अहम माना जा रहा है। हाल के दिनों में पुलिस विभाग में कई स्तरों पर तबादले और नई पदस्थापनाएं देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की यह पोस्टिंग भी पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है।

जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

वहीं कुछ दिनों पहले बेमेतरा जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां एक साथ 140 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे। इस कार्रवाई के बाद जिलेभर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इस पूरे ट्रांसफर आदेश को DIG रामकृष्ण साहू के निर्देश के बाद जारी किया गया था। सूची में ASI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के कर्मचारी भी शामिल थे।

ये भी पढ़ें

Project Officer Transfer: महिला बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 परियोजना अधिकारी हुए इधर से उधर, देखें List
रायपुर
Project Officer Transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 08:39 pm

Published on:

22 May 2026 08:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SI Posting: छत्तीसगढ़ में 526 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को मिली पोस्टिंग, आदेश जारी, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूलों की बढ़ी Fees! विरोध में रायपुर कोंग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा- बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

Congress Protest Raipur
रायपुर

CGPSC और D.El.Ed परीक्षा एक साथ! हजारों अभ्यर्थियों की बढ़ी मुश्किलें, छात्रों ने कहा-‘हमारा भविष्य दांव पर’

D.El.Ed CGPSC exam clash(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में तीन गुना बिजली बिल बढ़ने पर कांग्रेस का हमला! प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

Congress Electricity Movement
रायपुर

Raipur Over Bridge: 8 साल बाद खुलेगा रायपुर का कचना रेलवे ओवरब्रिज, फाटक जाम से लाखों जिंदगियों को मिलेगी राहत

Raipur Over Bridge
रायपुर

Raipur Transformer Blast: रायपुर कोटा इलाका फिर सुर्खियों में! ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, VIDEO वायरल

Raipur Transformer Blast
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.