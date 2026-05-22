SI Posting: छत्तीसगढ़ में 526 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को मिली पोस्टिंग, आदेश जारी, देखें पूरी लिस्ट

वहीं कुछ दिनों पहले बेमेतरा जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां एक साथ 140 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे। इस कार्रवाई के बाद जिलेभर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इस पूरे ट्रांसफर आदेश को DIG रामकृष्ण साहू के निर्देश के बाद जारी किया गया था। सूची में ASI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के कर्मचारी भी शामिल थे।