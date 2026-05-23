DA Hike: राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, इधर साढ़े चार लाख कर्मचारियों को आदेश का इंतजार

कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और एरियर्स नहीं मिलने के कारण भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए की घोषणा में देरी होने से हर महीने 200 से 3 हजार तक का सीधा नुकसान हो रहा है और लंबित एरियर्स राशि का भुगतान न होने से वे आक्रोशित हैं। इसे लेकर लगातार छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि लंबित एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाए। इस मामले में कर्मचारी मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं।