Heatwave Alert: मौसम विभाग की डराने वाली भविष्यवाणी! छत्तीसगढ़ में अगले 24 से 48 घंटे तक चेतावनी

Heatwave Alert: 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके तेज धूप और लू की चपेट में हैं। प्रदेश में सुबह 10 बजे से ही कड़ी धूप लोगों को परेशान करने लग रही है, जबकि दोपहर होते-होते गर्म हवाओं का असर और तेज हो जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि देर शाम तक गर्मी से राहत नहीं मिल रही, वहीं रात में उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने डराने वाली भविष्यवाणी की है।