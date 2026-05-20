Bilaspur Weather Update: भीषण गर्मी का कहर, अगले 5 दिन लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

डॉ. शुभा गरेवाल, सीएमएचओ के मुताबिक, भीषण गर्मी और लू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ज्यादा जोखिम में हैं। शरीर में पानी की कमी होते ही हालत बिगड़ सकती है। लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और किसी भी तरह की कमजोरी, चक्कर या उल्टी होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में इलेक्ट्राल काउंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।