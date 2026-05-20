Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता के पति ने ही किया था दुष्कर्म, मासूम बच्चों ने चीफ जस्टिस को सुनाई दर्दभरी दास्तां

न्यायालय के समक्ष दोनों भाई-बहन ने पूरी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर कोर्ट भी द्रवित हो गया। बच्चों ने बताया कि याचिकाकर्ता सौतेली बहन के पति ने नाबालिग बच्ची से तीन बार दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने मासूम बच्चों द्वारा दी गई इस बेहद गंभीर जानकारी को प्रशासनिक और विधिक स्तर पर तत्काल सत्यापित कराया। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की नीयत को भांपते हुए बच्चों को उसकी सुपुर्दगी में देने से साफ इन्कार कर दिया और उन्हें संप्रेक्षण गृह में ही रखने का आदेश दिया।