छत्तीसगढ़ के जंगल में दिखा दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू, हमले में ग्रामीण घायल, फैली दहशत, देखें VIDEO

White Bear in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल के जंगलों में दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में कौतूहल के साथ दहशत का माहौल है। आमादांड गांव के जंगल में काले भालुओं के बीच दिखे इस सफेद भालू ने एक स्थानीय ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि जीन परिवर्तन के कारण सफेद रंग वाला बेहद दुर्लभ भालू है, जिसे एल्बिनो कहा जाता है।