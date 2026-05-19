19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के जंगल में दिखा दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू, हमले में ग्रामीण घायल, फैली दहशत, देखें VIDEO

White Bear in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल में दुर्लभ सफेद एल्बिनो भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। आमादांड गांव में भालू के हमले के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 19, 2026

White Bear in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में दिखा दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू (photo source- Patrika)

White Bear in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल के जंगलों में दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में कौतूहल के साथ दहशत का माहौल है। आमादांड गांव के जंगल में काले भालुओं के बीच दिखे इस सफेद भालू ने एक स्थानीय ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि जीन परिवर्तन के कारण सफेद रंग वाला बेहद दुर्लभ भालू है, जिसे एल्बिनो कहा जाता है।

White Bear in Chhattisgarh: काले भालुओं के बीच दिखा दुर्लभ सफेद भालू

जानकारी के मुताबिक, आमादांड गांव के जंगलों में ग्रामीणों ने एक सफेद भालू को देखा। आमतौर पर इस क्षेत्र में काले भालू दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद रंग के इस दुर्लभ भालू को देखकर ग्रामीण पहले तो हैरान रह गए। देखते ही देखते इसकी चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग इसे देखने के लिए जंगल की ओर जाने लगे।

सफेद भालू के हमले से फैली दहशत

ग्रामीणों की उत्सुकता जल्द ही डर में बदल गई, जब इस सफेद भालू ने स्थानीय निवासी लल्लू ड्राइवर पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भालू ने उनके हाथों पर गंभीर चोट पहुंचाई। हमले के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएं और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचना दें।

क्या होता है एल्बिनो भालू?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि जीन परिवर्तन (Genetic Mutation) के कारण भालू के शरीर में रंगद्रव्य (पिगमेंट) की कमी हो जाती है, जिससे उसका रंग काले की जगह पूरी तरह सफेद दिखाई देता है। इस स्थिति को विज्ञान की भाषा में एल्बिनिज्म (Albinism) कहा जाता है। ऐसे वन्यजीव बेहद दुर्लभ होते हैं और इनके दिखने की घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं।

White Bear in Chhattisgarh: ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने आमादांड और आसपास के गांवों के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। खासकर जंगल किनारे रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे शाम और रात के समय बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतें। यह दुर्लभ सफेद भालू जहां वन्यजीव प्रेमियों और विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह चिंता और भय का कारण भी बन गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 May 2026 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ के जंगल में दिखा दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू, हमले में ग्रामीण घायल, फैली दहशत, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर के घर में पक रहा था गौमांस! खबर पड़ते ही हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रेड के बाद गरमाया माहौल

Bilaspur Beef Controversy
बिलासपुर

Chhattisgarh Police: गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाया, गुस्से में हाईवे पर बरसाए पत्थर, 1 की मौत, पटाखों ने खोला ब्लाइंड केस

Chhattisgarh Police
बिलासपुर

Bilaspur News: नवविवाहिता से आधी रात छेड़छाड़ की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी ने पी लिया जहर, जानें पूरा मामला

Bilaspur News
बिलासपुर

Bilaspur Fraud Case: पत्थर को बनाया रुद्राक्ष, नोट दोगुना कर दिखाया चमत्कार, फिर बाबा ले उड़ा सोने की अंगूठी और नकदी

Bilaspur Fraud Case
बिलासपुर

बैंक के रवैये पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- रिक्त पद नहीं है’ कहकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना गलत

Chhattisgarh High court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.