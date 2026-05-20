50 करोड़ के सट्टा नेटवर्क पर बड़ा फैसला! म्यूल अकाउंट रहेगा फ्रीज, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले से जुड़े बैंक खातों को अनफ्रीज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन खातों का उपयोग संदिग्ध या अपराध की कमाई के लिए हुआ है, उन्हें जांच पूरी होने तक अनफ्रीज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामलों में सख्ती और बढ़ेगी।