भारत के सबसे तेज धावक अनीमेश कुजुर ने रचा इतिहास, बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, वित्त मंत्री ने शेयर किया वीडियो

अनिमेष ने प्रतियोगिता से ठीक एक दिन पहले कहा था कि वह जानते हैं कि 100 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क बहुत कठिन है, इसलिए उनका मुख्य फोकस 200 मीटर पर है, जो उनका पसंदीदा इवेंट है। वहीं दूसरी ओर, गुरिंदरवीर ने इस कड़े क्वालिफिकेशन मार्क को एक चुनौती और प्रेरणा के रूप में लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्क भले ही कठिन है, लेकिन जब बेहतरीन एथलीट एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे एक-दूसरे को और आगे धकेलते हैं. यही कठिन समय उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा देता है। भले ही गुरिंदरवीर आज 0.01 सेकंड से चूक गए हों, लेकिन कल होने वाले फाइनल मुकाबले में उनके पास क्वालीफाई करने का एक और शानदार मौका होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के आदिवासी गांव घुइतांगर के रहने वाले हैं। लगातार उनकी उपलब्धि से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है।