Chhattisgarh Green Office: अब पेपर नहीं, एक क्लिक से होगा काम! केदार कश्यप ने शुरू किया ये मिशन

Chhattisgarh Green Office: छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, फाइल संचालन और पत्राचार को पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के बाद अब मंत्री कार्यालय में आने वाली और यहां से जाने वाली सभी फाइलें, आदेश और आधिकारिक पत्राचार डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।