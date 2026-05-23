कन्हेरा में बिजली सबस्टेशन भूमि अधिग्रहण पर बवाल, सरपंच समेत कई ग्रामीण गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, कन्हेरा गांव के निवासी लंबे समय से इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सहमति के बिना ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इसी बात को लेकर गांव में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। विरोध के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन इसके बावजूद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।