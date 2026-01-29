29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने किया सम्मानित

CG News: मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस से ही फाईल संचालन करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा, सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 29, 2026

CG News: ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने किया सम्मानित

मुख्य सचिव विकासशील 9 मुख्य सचिव विकासशील (photo Patrika)

CG News: मुख्य सचिव विकासशील ने गुरुवार को मंत्रालय में ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस से ही फाईल संचालन करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा, सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य शासन के सभी अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस में ऑनबोर्ड हो जाएं। अवकाश आवेदन भी ई-ऑफिस प्रणाली से ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, अचल सम्पत्ति का विवरण और एसीआर भी प्रतिवर्ष ई-ऑफिस से ही दर्ज किया जाएगा।
अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना से काम करें

मुख्य सचिव ने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा, टीम भावना से कार्य करें। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को विभागवार ई-ऑफिस का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों की स्थिति की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 11:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने किया सम्मानित
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लाल क़िले पर छत्तीसगढ़ के स्वाद और लोक परंपराओं का उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के बीच बना आकर्षण

लाल क़िले पर छत्तीसगढ़ के स्वाद और लोक परंपराओं का उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के बीच बना आकर्षण
रायपुर

CG News: सोशल मीडिया में पूर्व सीएम से गाली-गलौज, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

CG News: सोशल मीडिया में पूर्व सीएम से गाली-गलौज, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
newsupdate

Raipur News: रायपुर पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, शहर में गोगो रोलिंग पेपर बैन, बेचने वालों पर होगा एक्शन

Raipur News: रायपुर पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, शहर में गोगो रोलिंग पेपर बैन, बेचने वालों पर होगा एक्शन,
रायपुर

Raipur News: जेल में बाॅयफ्रेंड के साथ प्रेमिका ने मनाया जन्मदिन, वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल

Raipur News: जेल में बाॅयफ्रेंड के साथ प्रेमिका ने मनाया जन्मदिन, वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल
रायपुर

CG Crime: रायपुर में 5 चोरियां करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, ओडिशा से महिला चोर पकड़ी गई

CG Crime: रायपुर में 5 चोरियां करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, ओडिशा से महिला चोर पकड़ी गई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.