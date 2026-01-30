30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

BJYM District President: भाजपा युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 13 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

BJYM District President: छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए 13 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी ने यह सूची आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति (photo source- Patrika)

नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति (photo source- Patrika)

BJYM District President: छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा इकाई ने प्रदेश के 13 जिलों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने यह सूची अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक की है।

BJYM District President: 5 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

गौरतलब है कि भाजपा में बहुप्रतीक्षित नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश संगठन में भी सक्रियता बढ़ गई है और विभिन्न मोर्चों में संगठनात्मक नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अनुशंसा पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए 9 जिलों और अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए 5 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।

आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम

BJYM District President: इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का संकेत दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में अन्य मोर्चों और जिलों में भी नियुक्तियां की जा सकती हैं। भाजपा की इस सूची को संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 12:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJYM District President: भाजपा युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 13 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री! 2 फरवरी से छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिर होगा तेज, कोहरे के बढ़ेंगे आसार

Weather Update (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एक्सपर्ट्स ने दिए रिवीजन टिप्स, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी(photo-patrika)
रायपुर

धान खरीदी में AI की एंट्री! गड़बड़ी पर लगेगा डिजिटल पहरा

धान खरीदी में AI की एंट्री! गड़बड़ी पर लगेगा डिजिटल पहरा, करोड़ों के नुकसान पर लगेगा लगाम...(photo-patrika)
रायपुर

जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत!

CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड की वापसी और फिर गर्मी

CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.