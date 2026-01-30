BJYM District President: भाजपा युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 13 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

BJYM District President: इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का संकेत दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में अन्य मोर्चों और जिलों में भी नियुक्तियां की जा सकती हैं। भाजपा की इस सूची को संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।