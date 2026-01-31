31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल

CG News: 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करना का सुराग मिला। डीजीजीआई के अधिकारियों ने बताया कि कारोबारी की ट्रेडिंग कंपनी की विभाग ने खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर जांच की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 31, 2026

CG News:14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल

CG News: डायरोक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी के संचालक संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेटे के नाम से ट्रेडिंग कंपनी रायपुर में संचालन कर रहा था। साथ ही बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठा रहा था। सूचना पर डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी कर उसके फर्म की तलाशी ली। इस दौरान करीब 80 करोड़ रुपए की फर्जी इनवाइस पकड़ी गई।

इसके जरिए आरोपी द्वारा 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करना का सुराग मिला। डीजीजीआई के अधिकारियों ने बताया कि कारोबारी की ट्रेडिंग कंपनी की विभाग ने खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर जांच की। जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के बैंक स्टेटमेंट और करदाता के ई-वे बिल डेटा और अन्य वित्तीय लेनदेन का पता चला।

कारोबारी ने फर्जी इनवॉइस के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि 5 करोड़ से अधिक होने पर डीजीजीआई ने कारोबारी को सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है।
बोगस बिलिंग के दस्तावेज

डीजीजीआई को तलाशी के दौरान बोगस बिलिंग के दस्तावेज और आईटीसी का लाभ देने के इनपुट मिले है। उक्त सभी को जांच के लिए जब्त् किया गया है। वहीं कारोबारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही मिली जानकारी के आधार पर संदेह के दायरे में आने वाले अन्य कारोबारियों को जल्दी ही पूछताछ के लिए बुलवाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन
रायपुर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर
रायपुर

CG News: उदंती-सीतानदी में दिखा दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन, वन रक्षक ने कैमरे में किया कैद

CG News: उदंती-सीतानदी में दिखा दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन, वन रक्षक ने कैमरे में किया कैद
रायपुर

मुख्यमंत्री साय नारायणपुर में जवानों से मिले और हौसला बढ़ाया, जवानों के साथ किया रात्रि भोज

मुख्यमंत्री साय नारायणपुर में जवानों से मिले और हौसला बढ़ाया, जवानों के साथ किया रात्रि भोज
रायपुर

CG Politics: छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा- धर्म और नफरत की राजनीति में गांधी को बार-बार याद करना चाहिए:

CG Politics: छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा- धर्म और नफरत की राजनीति में गांधी को बार-बार याद करना चाहिए:
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.