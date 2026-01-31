14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल

CG News: डायरोक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी के संचालक संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेटे के नाम से ट्रेडिंग कंपनी रायपुर में संचालन कर रहा था। साथ ही बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठा रहा था। सूचना पर डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी कर उसके फर्म की तलाशी ली। इस दौरान करीब 80 करोड़ रुपए की फर्जी इनवाइस पकड़ी गई।
इसके जरिए आरोपी द्वारा 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करना का सुराग मिला। डीजीजीआई के अधिकारियों ने बताया कि कारोबारी की ट्रेडिंग कंपनी की विभाग ने खुफिया जानकारी और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर जांच की। जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के बैंक स्टेटमेंट और करदाता के ई-वे बिल डेटा और अन्य वित्तीय लेनदेन का पता चला।
कारोबारी ने फर्जी इनवॉइस के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि 5 करोड़ से अधिक होने पर डीजीजीआई ने कारोबारी को सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है।
बोगस बिलिंग के दस्तावेज
डीजीजीआई को तलाशी के दौरान बोगस बिलिंग के दस्तावेज और आईटीसी का लाभ देने के इनपुट मिले है। उक्त सभी को जांच के लिए जब्त् किया गया है। वहीं कारोबारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही मिली जानकारी के आधार पर संदेह के दायरे में आने वाले अन्य कारोबारियों को जल्दी ही पूछताछ के लिए बुलवाया जाएगा।
