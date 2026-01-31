14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल

CG News: डायरोक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी के संचालक संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेटे के नाम से ट्रेडिंग कंपनी रायपुर में संचालन कर रहा था। साथ ही बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठा रहा था। सूचना पर डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी कर उसके फर्म की तलाशी ली। इस दौरान करीब 80 करोड़ रुपए की फर्जी इनवाइस पकड़ी गई।