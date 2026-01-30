30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम

CG Weather Update: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 30, 2026

CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम(photo-patrika)

CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।

CG Weather Update: अगले तीन दिनों बाद फिर बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में यह गिरावट अल्पकालिक रहेगी। अगले 24 घंटे ठंड बढ़ने के बाद आगामी तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा।

पिछले 24 घंटों का तापमान रिकॉर्ड

बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

सिनोप्टिक सिस्टम: पश्चिमी जेट स्ट्रीम का असर

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी भारत में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय है, जिसकी गति समुद्र तल से करीब 12.6 किमी ऊपर लगभग 130 नॉट दर्ज की गई है। इसके अलावा 2 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी दिखेगा।

3 और 4 फरवरी को बारिश के आसार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में आज और अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 3 और 4 फरवरी को मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में 30 जनवरी को सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 09:12 am

Published on:

30 Jan 2026 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय… बोर्ड से हटाएंगे मवेशी!

Chhattisgarh Road
ओपिनियन

CG News: छत्तीसगढ़ में संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी, 30 जनवरी से लागू होंगी नई दरें

CG News: छत्तीसगढ़ में संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी, 30 जनवरी से लागू होंगी नई दरें
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया पदक का विमोचन, 25 सालों से कार्यरत पुलिसकर्मियों को मिलेगा रजत जयंती पदक,

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया पदक का विमोचन, 25 सालों से कार्यरत पुलिसकर्मियों को मिलेगा रजत जयंती पदक,
रायपुर

ड्रग्स की तस्करी करने वाले नाइजीरियन गिरोह पर नजर, छत्तीसग़ढ़ के साथ देशभर में पकड़े जा रहे

ड्रग्स की तस्करी करने वाले नाइजीरियन गिरोह पर नजर, छत्तीसग़ढ़ के साथ देशभर में पकड़े जा रहे
रायपुर

Crime News:रायपुर में एक बार फिर मर्डर, पुलिस की सख्त चेकिंग के बीच युवक की चाकू मारकर हत्या

Crime News:रायपुर में एक बार फिर मर्डर, पुलिस की सख्त चेकिंग के बीच युवक की चाकू मारकर हत्या
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.