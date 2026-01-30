CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में आज और अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 3 और 4 फरवरी को मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में 30 जनवरी को सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।