Crime News:रायपुर में एक बार फिर मर्डर, पुलिस की सख्त चेकिंग के बीच युवक की चाकू मारकर हत्या

Crime News: एक ओर राजधानी में पुलिस की तगड़ी गश्त और पेट्रोलिंग हो रही है, दूसरी ओर दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि नशा करने के दौरान विवाद होने पर आरोपियों ने युवक को चाकू मार दिया। समता कॉलोनी इलाके में इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। देर रात तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया था। आजाद चौक पुलिस जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक रेलवे लाइन से लगी बस्ती में हाथीराम मंदिर के पीछे शाम करीब 4:30 बजे मोहल्ले के दुर्गेश ध्रुव 27 साल और कुछ लड़के बैठे हुए थे। इस दौरान उसका विवाद हो गया। आरोपी लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। हाथ मुक्कों से मारने के बाद चाकू से हमला कर दिया। चाकू से दुर्गेश की जांघ में गंभीर चोट आई। इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल दुर्गेश को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
आरोपियों का पता नहीं चला
मर्डर की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। देर रात तक हत्या करने वाले आरोपियों का पता नहीं चल पाया। मृतक मजदूरी का काम करता था। घर में केवल उसकी मां और वह था।
आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद हत्या के कारणों का पता चल सकेगा।
