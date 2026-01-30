Crime News:रायपुर में एक बार फिर मर्डर, पुलिस की सख्त चेकिंग के बीच युवक की चाकू मारकर हत्या

पुलिस के मुताबिक रेलवे लाइन से लगी बस्ती में हाथीराम मंदिर के पीछे शाम करीब 4:30 बजे मोहल्ले के दुर्गेश ध्रुव 27 साल और कुछ लड़के बैठे हुए थे। इस दौरान उसका विवाद हो गया। आरोपी लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। हाथ मुक्कों से मारने के बाद चाकू से हमला कर दिया। चाकू से दुर्गेश की जांघ में गंभीर चोट आई। इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल दुर्गेश को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।