रायपुर

CG Dhan Kharidi: तीन श्रेणियों के किसानों की होगी धान खरीदी, 5 और 6 फरवरी तक बढ़ी डेडलाइन

CG Dhan Kharidi: मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन श्रेणियों के किसानों को 5 और 6 फरवरी 2026 को धान बेचने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है, जिससे पहले वंचित रहे किसानों को फायदा मिलेगा।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 04, 2026

किसानों की होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)

किसानों की होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक अहम और राहत भरा फैसला लेते हुए कुछ कैटेगरी के किसानों के लिए धान खरीदने की डेडलाइन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य के तीन कैटेगरी के किसानों को धान बेचने के लिए दो और दिन, 5 और 6 फरवरी, 2026 दिए गए हैं। इस फैसले से उन किसानों को काफी राहत मिली है, जो टेक्निकल या दूसरे कारणों से पहले से तय तारीखों पर अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।

CG Dhan Kharidi: किसानों को किसी भी प्रकार की नहीं होगी असुविधा

राज्य सरकार ने साफ़ किया है कि यह एक्स्ट्रा मौका सिर्फ़ कुछ चुने हुए किसानों के लिए है, ताकि असली और योग्य किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि ख़रीद प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी और आसानी से चले, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।

इस एक्स्ट्रा समय में धान बेचने वाले तीन कैटेगरी के किसानों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने 10 जनवरी, 2026 के बाद टोकन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी वजह से उनका वेरिफ़िकेशन पूरा नहीं हो पाया। दूसरी कैटेगरी में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 10 जनवरी, 2026 के बाद अप्लाई किया और वेरिफ़िकेशन के बाद उनके पास असल में धान पाया गया।

तीसरी कैटेगरी में वे किसान शामिल हैं जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी, 2026 को टोकन मिले थे, लेकिन किसी वजह से वे तय तारीखों पर अपना धान नहीं बेच पाए। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इन दो एक्स्ट्रा दिनों में ख़रीद केंद्रों पर बोरियों, पोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे ज़रूरी इंतज़ामों की कोई कमी न हो। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था, अवैध कटौती या अनियमितता न हो।

धान खरीदी किसानों के लिए एक और अवसर साबित होगी

CG Dhan Kharidi: राज्य सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए एक सेंसिटिव और पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। कई किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जो डेडलाइन या वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से रुके हुए थे।

यह कदम किसानों की उपज की सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और समय पर बिक्री के लिए सरकार की सीरियस कमिटमेंट को भी दिखाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो और किसानों की इनकम बढ़े। 5 और 6 फरवरी को होने वाली यह स्पेशल धान खरीद किसानों के लिए अपनी उपज का सही दाम पाने का एक और मौका साबित होगी।

Published on:

04 Feb 2026 08:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Dhan Kharidi: तीन श्रेणियों के किसानों की होगी धान खरीदी, 5 और 6 फरवरी तक बढ़ी डेडलाइन

