CG Dhan Kharidi: तीन श्रेणियों के किसानों की होगी धान खरीदी, 5 और 6 फरवरी तक बढ़ी डेडलाइन

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक अहम और राहत भरा फैसला लेते हुए कुछ कैटेगरी के किसानों के लिए धान खरीदने की डेडलाइन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य के तीन कैटेगरी के किसानों को धान बेचने के लिए दो और दिन, 5 और 6 फरवरी, 2026 दिए गए हैं। इस फैसले से उन किसानों को काफी राहत मिली है, जो टेक्निकल या दूसरे कारणों से पहले से तय तारीखों पर अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।