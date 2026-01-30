ड्रग्स की तस्करी करने वाले नाइजीरियन गिरोह पर नजर, छत्तीसग़ढ़ के साथ देशभर में पकड़े जा रहे

राज्य पुलिस के अनुसार प्रदेश में करीब 2200 विदेशी नागरिक रहते हैं। इसमें पाकिस्तानी, नाइजीरिया और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें से अवैध रूप से बांग्लादेश से आने वालों को वापस भेजा गया है। वहीं टूरिस्ट, बिजनेस, वर्क परमिट और एजुकेशन वीजा पर निवासरत नाइजीरियन विद्यार्थियों की संख्या करीब 350 है। इसमें अधिकांश रायपुर के विभिन्न विश्वविद्यालय अध्ययनरत हैं। वहीं बड़ी संख्या में बालको में कार्यरत हैं। उक्त सभी के वीजा और पासपोर्ट की जांच करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।