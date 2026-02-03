Kawasi Lakhma Bail: शराब घोटाले मामले में बड़ा फैसला, कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Kawasi Lakhma Bail: ED का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा MLA कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के इशारे पर चलता था। उन्होंने शराब सिंडिकेट को मदद दी। शराब पॉलिसी बदलने में भी उनका अहम रोल था। कवासी लखमा के कहने पर ही छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस शुरू किया गया था। ED का दावा है कि लखमा को एक्साइज डिपार्टमेंट में हो रही गड़बड़ियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया।