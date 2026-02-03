Kawasi Lakhma Bail: शराब घोटाले मामले में बड़ा फैसला, कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

कवासी लखमा को जमानत (photo source- Patrika)
Kawasi Lakhma Bail: शराब घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने लखमा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। पूर्व मंत्री के वकील फैसल रिज़वी ने कहा कि लखमा को EOW-ACB और ED दोनों के दायर मामलों में ज़मानत दी गई थी।
लखमा कुछ ही दिनों में रिहा हो जाएंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और अपना मौजूदा पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराना होगा। वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने सुप्रीम कोर्ट में कवासी लखमा की तरफ से केस लड़ा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को करीब ढाई घंटे तक केस की सुनवाई की।
ED ने 15 जनवरी, 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। उनसे सात दिन तक रिमांड पर पूछताछ की गई। फिर उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तब से कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। बता दें कि दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था।
Kawasi Lakhma Bail: ED का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा MLA कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। सिंडिकेट लखमा के इशारे पर चलता था। उन्होंने शराब सिंडिकेट को मदद दी। शराब पॉलिसी बदलने में भी उनका अहम रोल था। कवासी लखमा के कहने पर ही छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस शुरू किया गया था। ED का दावा है कि लखमा को एक्साइज डिपार्टमेंट में हो रही गड़बड़ियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
