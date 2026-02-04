4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Census 2026-27: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट, जानें कब होगा दूसरा फेज…

Census 2026-27: जनगणना के पहले चरण में मकानों की जनगणना का काम शुरू होगा। इसके लिए राज्यों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच का समय दिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 04, 2026

जनगणना का काउंटडाउन शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जनगणना का काउंटडाउन शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Census 2026-27: जनगणना के पहले चरण में मकानों की जनगणना का काम शुरू होगा। इसके लिए राज्यों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं होने के बाद अप्रैल से जनगणना का काम शुरू होने की संभावना हैं। जनगणना के लिए 33 प्रश्नों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें आम जनता को यह बताना होगा कि उनके मकान की छत, फर्श और दीवार में किस सामग्री से बनी है।

इसके अलावा रेडियो, टीवी और इंटरनेट जैसी अन्य सुविधाओं की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि घर में कितने लोग निवास करते हैं और कौन-कौन से दोपहिया और चौपहिया वाहनों का उपयोग किया जाता है। आम जनता से ली गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी।

जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में

जनगणना का दूसरा चरण (असली गणना) फरवरी 2027 में होगा, जिसकी प्रश्नावली अभी जारी नहीं की गई है। दूसरे चरण में ही देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत गणना की जाएगी। गजट में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी जनगणना अधिकारी, अपने-अपने नियुक्त स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर जनगणना को लेकर आवास और घर-सूचीकरण जनगणना अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए सभी व्यक्तियों से तय किए गए 33 प्रश्न पूछ सकेंगे। बता दें कि पहली बार डिजिटल गणना की जा रही है।

इसके अलावा आम लोगों को यह भी सुविधा दी गई कि वे अपनी जानकारी सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस जानकारी का परीक्षण करने के बाद उसे शामिल किया जाएगा।

ये होंगे मुख्य प्रश्न

जनगणना मकान संख्या, मकान के फर्श, दीवार व छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम व ङ्क्षलग, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कितने कमरे, विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत व उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता व प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी की स्थिति, स्नान सुविधा, रसोई व एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने में प्रयुक्त मुख्य ईंधन, घर में खाया जाने वाला मुख्य अनाज, रेडियो, टीवी व इंटरनेट की उपलब्धता, लेपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन व मोबाइल की उपलब्धता, घर में कौन सा वाहन।

63000 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की जरूरत

प्रदेश में जनगणना कार्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्मिकों की भी आवश्यकता होगी। जनगणना के प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ में जिला कबीरधाम की कुकदूर एवं जिला महासमुंद की महासमुंद तहसीलों के कुछ चयनित ग्रामों में तथा रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में 10 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025 के दौरान किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 09:24 am

Published on:

04 Feb 2026 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Census 2026-27: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट, जानें कब होगा दूसरा फेज…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

SIR News: छत्तीसगढ़ में 65 लाख मतदाताओं के नाम अटके, 10 दिन में आपत्ति नहीं तो कटेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
रायपुर

Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का दौर जारी, आज इन इलाकों में हो सकती है बारिश, जानें अगले 2 दिन का मौसम

Rain Alert: Western disturbance may cause rain today
रायपुर

डीजे-टेंट संचालकों के लिए सख्त नियम, कमिश्नरी सिस्टम के तहत लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी होते ही मचा हड़कंप

डीजे ( Photo - Patrika )
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी 16 टीमें ले रही हिस्सा

रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सफर हुआ आसान, सुदूर वनांचल के गांवों की बदली तस्वीर

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.