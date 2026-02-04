Census 2026-27: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट, जानें कब होगा दूसरा फेज…

जनगणना मकान संख्या, मकान के फर्श, दीवार व छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम व ङ्क्षलग, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कितने कमरे, विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत व उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता व प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी की स्थिति, स्नान सुविधा, रसोई व एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने में प्रयुक्त मुख्य ईंधन, घर में खाया जाने वाला मुख्य अनाज, रेडियो, टीवी व इंटरनेट की उपलब्धता, लेपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन व मोबाइल की उपलब्धता, घर में कौन सा वाहन।