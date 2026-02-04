Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का दौर जारी, आज इन इलाकों में हो सकती है बारिश, जानें अगले 2 दिन का मौसम

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इसके प्रभाव से 4 फरवरी को सरगुजा संभाग और उससे सटे बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही गरज-चमक के साथ हल्के छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।