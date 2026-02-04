डीजे-टेंट संचालकों के लिए सख्त नियम, कमिश्नरी सिस्टम के तहत लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी होते ही मचा हड़कंप

CG News: राजधानी में कमिश्नरी सिस्टम के तहत डीजे और टेंट संचालकों को अनुमति दी जाएगी। पुलिस ने डीजे-टेंट संचालकों के साथ मंगलवार को बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एसीपी कोतवाली और एसीपी सिविल लाइंस डिवीजन क्षेत्र के डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम संचालकों, धुमाल पार्टी संचालकों एवं टेंट से जुड़े व्यवसायियों को नई प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई।