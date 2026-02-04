छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा! नक्सलवाद पर केंद्र का फोकस, शनिवार को बस्तर में पंडुम महोत्सव में शिरकत

Amit Shah visit CG: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार की रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे 7 फरवरी को राज्य दौरे पर रहेंगे और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रविवार को अमित शाह रायपुर में नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों की प्रगति, मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।