4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक, साल में दो बार मुफ्त ड्रेस…

Government School Uniform: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। राज्य सरकार पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नई स्कूल यूनिफार्म लागू करने जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 04, 2026

सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक, साल में दो बार मुफ्त ड्रेस...(photo-patrika)

सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक, साल में दो बार मुफ्त ड्रेस...(photo-patrika)

CG School Uniform Change: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। राज्य सरकार पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नई स्कूल यूनिफार्म लागू करने जा रही है। अब छात्र-छात्राएं पुरानी सफेद शर्ट और नीली पैंट की जगह कत्थे रंग की पैंट और नीले रंग की चेक शर्ट में नजर आएंगे। नई ड्रेस निजी स्कूलों की यूनिफार्म जैसी आकर्षक और व्यवस्थित होगी।

CG School Uniform Change: आत्मविश्वास और स्कूलों की छवि सुधारने की पहल

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई यूनिफार्म का उद्देश्य केवल पहनावे में बदलाव नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। अधिकारियों का मानना है कि बेहतर यूनिफार्म से बच्चों में स्कूल के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों की छवि भी सशक्त होगी।

हथकरघा संघ को सौंपी गई जिम्मेदारी

नई यूनिफार्म के निर्माण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन सहकारी संघ को दी गई है। इसके तहत लगभग 60 लाख यूनिफार्म तैयार की जाएंगी। इस कार्य में संघ से जुड़ी 329 पंजीकृत समितियों के बुनकर सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

पायलट प्रोजेक्ट से मिला सकारात्मक अनुभव

इस योजना की शुरुआत मौजूदा सत्र में बिलासपुर और अंबिकापुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। यहां नई यूनिफार्म को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसी सफलता के आधार पर सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया।

साल में दो बार मुफ्त यूनिफार्म

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष में दो बार मुफ्त यूनिफार्म दी जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से ड्रॉपआउट दर कम होगी और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 11:36 am

Published on:

04 Feb 2026 11:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक, साल में दो बार मुफ्त ड्रेस…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Census 2026-27: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट, जानें कब होगा दूसरा फेज…

जनगणना का काउंटडाउन शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

SIR News: छत्तीसगढ़ में 65 लाख मतदाताओं के नाम अटके, 10 दिन में आपत्ति नहीं तो कटेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
रायपुर

Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का दौर जारी, आज इन इलाकों में हो सकती है बारिश, जानें अगले 2 दिन का मौसम

Rain Alert: Western disturbance may cause rain today
रायपुर

डीजे-टेंट संचालकों के लिए सख्त नियम, कमिश्नरी सिस्टम के तहत लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी होते ही मचा हड़कंप

डीजे ( Photo - Patrika )
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी 16 टीमें ले रही हिस्सा

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.