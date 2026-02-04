4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब इलाज के नाम पर दबाव नहीं… मरीज जहां चाहें वहां से खरीद सकेंगे दवाएं, जानें क्यों जरूरी था यह फैसला?

Private Hospital Pharmacy Rule: निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब मरीजों को अस्पताल की ही फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 04, 2026

अब इलाज के नाम पर दबाव नहीं... मरीज जहां चाहें वहां से खरीद सकेंगे दवाएं, जानें क्यों जरूरी था यह फैसला?(photo-AI)

Private Hospital Pharmacy Rule: छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब मरीजों को अस्पताल की ही फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मरीज किसी भी अधिकृत दवा दुकान से दवा खरीद सकता है और अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेना अनिवार्य नहीं है।

Private Hospital Pharmacy Rule: शिकायतों के बाद सरकार का हस्तक्षेप

यह मामला रायपुर निवासी वासुदेव जोतवानी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि कई निजी अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों पर दबाव बनाकर दवाएं वहीं से खरीदने को मजबूर करते हैं। बाहर से दवा लाने पर इलाज की जिम्मेदारी न लेने जैसी बातें कही जाती थीं, जिससे विशेषकर गरीब मरीज मानसिक दबाव में आ जाते थे।

100–150 प्रतिशत तक महंगी दवाओं की शिकायत

वासुदेव जोतवानी का कहना है कि निजी अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाएं बाजार के मुकाबले 100 से 150 प्रतिशत तक महंगी बेची जाती हैं। इन दुकानों में न तो छूट दी जाती है और न ही सस्ती या जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

सभी निजी अस्पतालों में लगेंगे सूचना बोर्ड

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक कार्यालय ने प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि हर निजी अस्पताल में यह सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। बोर्ड पर यह स्पष्ट लिखा होगा कि मरीज अपनी सुविधा अनुसार किसी भी अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवा खरीद सकता है।

मरीजों को राहत, मनमानी पर लगेगी रोक

गौरतलब है कि अब तक कई निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों पर अस्पताल की फार्मेसी से ही दवा खरीदने का दबाव बनाया जाता था, जिससे अस्पतालों को अतिरिक्त लाभ होता था। शासन के इस फैसले से न केवल मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर भी रोक लगेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 12:07 pm

Published on:

04 Feb 2026 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब इलाज के नाम पर दबाव नहीं… मरीज जहां चाहें वहां से खरीद सकेंगे दवाएं, जानें क्यों जरूरी था यह फैसला?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा! नक्सलवाद पर केंद्र का फोकस

छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा! नक्सलवाद पर केंद्र का फोकस, शनिवार को बस्तर में पंडुम महोत्सव में शिरकत(photo-patrika)
रायपुर

Land Guideline: जमीन की गाइडलाइन दरों में फिर बदलाव! धमतरी समेत इन जिलों में नई दरें लागू… जारी हुआ आदेश

CG News, Land rate
रायपुर

सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक

सरकारी स्कूलों की यूनिफार्म बदली! 60 लाख छात्रों को मिलेगा नया लुक, साल में दो बार मुफ्त ड्रेस...(photo-patrika)
रायपुर

Census 2026-27: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट, जानें कब होगा दूसरा फेज…

जनगणना का काउंटडाउन शुरू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

SIR News: छत्तीसगढ़ में 65 लाख मतदाताओं के नाम अटके, 10 दिन में आपत्ति नहीं तो कटेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.