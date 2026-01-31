31 जनवरी 2026,

CG News: फरवरी में कवासी लखमा को जमानत मिलने की उम्मीद, PCC चीफ दीपक बैज का दावा

CG News: PCC चीफ दीपक बैज ने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात के बाद दावा किया है कि फरवरी में उन्हें जमानत मिल सकती है।

कवासी लखमा को फरवरी में जमानत मिलेगी

कवासी लखमा को फरवरी में जमानत मिलेगी (photo source- Patrika)

CG News: PCC चीफ दीपक बैज ने आज जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लखमा के साथ उनकी लंबी और फायदेमंद बातचीत हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि फरवरी में उन्हें बेल मिल जाएगी। बैज ने कहा कि हमें ज्यूडिशियल प्रोसेस पर पूरा भरोसा है।

CG News: आदिवासी नेताओं को किया जा रहा टारगेट: बैज

लखमा के रिहा होते ही हम बस्तर और राज्य को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। PCC चीफ ने BJP सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा, "राज्य में आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें बदले की भावना से जेल भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे।"

सत्र में शामिल होने की अनुमति: बैज

CG News: दीपक बैज ने ज़ोर देकर कहा कि कवासी लखमा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में शामिल होना चाहते हैं। लखमा पिछले एक साल से विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए हैं। बैज के मुताबिक, लखमा के पास बस्तर और आदिवासियों से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दे हैं जिन्हें वह सदन में उठाना चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने मांग की कि उन्हें सेशन में शामिल होने दिया जाए।

