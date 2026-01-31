CG News: फरवरी में कवासी लखमा को जमानत मिलने की उम्मीद, PCC चीफ दीपक बैज का दावा

CG News: दीपक बैज ने ज़ोर देकर कहा कि कवासी लखमा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में शामिल होना चाहते हैं। लखमा पिछले एक साल से विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए हैं। बैज के मुताबिक, लखमा के पास बस्तर और आदिवासियों से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दे हैं जिन्हें वह सदन में उठाना चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने मांग की कि उन्हें सेशन में शामिल होने दिया जाए।