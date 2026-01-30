20 वर्षों से सक्रिय नेटवर्क, 2000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का मतांतरण, केरल कनेक्शन ने खोले कई राज

बाद में हैदराबाद की एक संस्था से जुड़ने और IPC में सक्रिय होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। विदेशी दौरों और संपत्ति में वृद्धि ने जांच एजेंसियों की शंका बढ़ा दी है। डेविड चाको ने ‘पाल’ नाम से स्थानीय लोगों की भर्ती की, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। ये लोग गरीब, बीमार, अकेले और अनाथ आदिवासी परिवारों की जानकारी जुटाते और योजनाबद्ध तरीके से मतांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाती थी।