Road Accident: दोस्त को छोड़ने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने मारी जबरदस्त ठोकर, मौके पर ही 2 की मौत

पुलिस के अनुसार, 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे एलबी नगर निवासी खिलेश्वर यादव मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 एएच 6080 से अपने दोस्तों रमन यादव महेश यादव (19 वर्ष) एवं सौरभ देवागंन श्याम देवागंन (24 वर्ष) के साथ सौरभ को उसके घर छोडऩे गांव के ही दूसरा मोहल्ला जा रहा था। जैसे ही वे पूनम राइस मिल के सामने लाल बहादुर नगर पहुंचे थे। इस दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनजे 6047 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।