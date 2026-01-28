Road Accident: दोस्त को छोड़ने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने मारी जबरदस्त ठोकर, मौके पर ही 2 की मौत

Road accident (Photo- Patrika)
Road Accident: राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र के एलबी नगर में राइस मिल के सामने तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने बाइक सवारों को ठोकर दी। घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल है, उसे मेडिकल कॉलेज पेंड्री से रायपुर रेफर किया गया है। तीनों युवक एलबी नगर के निवासी हैं।
तीनों बाइक में सवार होकर एक दोस्त को छोडऩे गांव के ही दूसरे मोहल्ले में जा रहे थे और राइस मिल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। घटना से गांव में शोक की लहर है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे एलबी नगर निवासी खिलेश्वर यादव मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 एएच 6080 से अपने दोस्तों रमन यादव महेश यादव (19 वर्ष) एवं सौरभ देवागंन श्याम देवागंन (24 वर्ष) के साथ सौरभ को उसके घर छोडऩे गांव के ही दूसरा मोहल्ला जा रहा था। जैसे ही वे पूनम राइस मिल के सामने लाल बहादुर नगर पहुंचे थे। इस दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनजे 6047 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि खिलेश्वर यादव एवं रमन यादव सड़क किनारे जा गिरे और सिर व शरीर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सौरभ देवागंन को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री से रायपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर खूबचंद साहू की किराना दुकान की ईंटों की सीढ़ी से जा टकराया, जिससे दुकान की सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची।
