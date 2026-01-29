29 जनवरी 2026,

गुरुवार

राजनंदगांव

CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List

CG Train Cancelled: 24 जनवरी से 31 जनवरी तक इतवारी एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन से अधिक पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jan 29, 2026

CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List(photo-patrika)

CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव–कलमना रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन विस्तार के कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक इतवारी एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन से अधिक पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, तुमसर यार्ड को तीसरी रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई लोकल और मेमू ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त किया जा रहा है, जिससे रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

CG Train Cancelled: 31 जनवरी तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

  • 58817 तुमसर रोड–तिरोड़ी पैसेंजर
  • 58816 तिरोड़ी–तुमसर रोड पैसेंजर
  • 58815 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–तिरोड़ी पैसेंजर
  • 58818 तिरोड़ी–तुमसर रोड पैसेंजर
  • 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–तिरोड़ी मेमू
  • 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू

28 से 31 जनवरी तक प्रभावित ट्रेनें

  • 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू
  • 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू
  • 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू
  • 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू
  • 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू
  • 68713 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू
  • 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू

68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू

रेलवे प्रशासन का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद परिचालन सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

