CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव–कलमना रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन विस्तार के कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक इतवारी एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन से अधिक पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।