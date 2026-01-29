CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव–कलमना रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन विस्तार के कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक इतवारी एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन से अधिक पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, तुमसर यार्ड को तीसरी रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई लोकल और मेमू ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त किया जा रहा है, जिससे रोज़ाना सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद परिचालन सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
