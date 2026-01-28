CG News: क्रेशर प्लांटों की लापरवाही से संकट में ग्रामीण, खदानें परोस रही हजारों लोगों को धीमा जहर

इस गंभीर समस्या को लेकर चर्चा करने के लिए पत्रिका रिपोर्टर ने जिला खनिज अधिकारी के मोबाइल नंबर पर लगातार कॉल किया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में खनिज संपदा को निगरानी कैसे हो रही हैं, जबकि अवैध उत्खनन जैसी शिकायते ऑन कॉल ही मिलती है। पूर्व सरपंच नोमेश वर्मा का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह इलाका धूल -धुंध और विस्फोटों को चपेट में पूरी तरह आ सकता है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन पर्यावरण विभाग जल्द हस्तक्षेप कर इस संकट को रोकेगा।