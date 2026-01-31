31 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Marine Drive घूमने वालों के लिए बड़ी खबर, पार्किंग शुल्क पर आया मेयर मीनल चौबे का बड़ा बयान

Raipur Marine Drive: शहर के मरीन ड्राइव में पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। मेयर मीनल चौबे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव के चलते पाथवे को पार्किंग जोन घोषित किया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 31, 2026

Raipur Marine Drive:

तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पर पार्किंग शुल्क पर अपडेट ( Photo - Patrika )

Raipur Marine Drive: तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पर पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुए नए विवाद पर बड़ा अपडेट आया है। मेयर मीनल चौबे आज मरीन ड्राइव पहुंची और वाहन पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पार्किंग शुल्क को लेकर बयान दिया। महापौर ने मीडिया को जानकारी दी कि पार्किंग शुल्क दोपहर 12 बजे से लागू होगा, जबकि मॉर्निंग वॉक के लिए आने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Raipur Marine Drive: मरीन ड्राइव लोगों का पसंदीदा ठिकाना

बता दें कि शहरवासियों के लिए तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पसंदीदा ठिकाना है। यहां ​सुबह हो या शाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग शुल्क की घोषणा होने के बाद लोगोें निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी थी, हालांकि आज मेयर ने यह साफ कर दिया कि मार्निंग वाक पर आने वाले लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। 12 बजे के बाद पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। निगम प्रशासन ने बढ़ते ट्रैफिक दबाव का हवाला देते हुए पाथवे को पार्किंग जोन घोषित किया है।

लोगों को राहत देना है..

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि हमारी नगर निगम परिषद मरीन ड्राइव में मार्निग वाक पर आने वाले सैकड़ों नागरिकों से वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लेगी और उन्हें इससे पूर्ण राहत देगी। उसके बाद दिन भर वाहन पार्किंग व्यवस्था यहाँ दिन भर रहने वाले अव्यवस्थित सड़क यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने में जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सकेगी।

मेयर ने कहा कि माार्निंग वाक करने वालो का सम्मान है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, रेस्टोरेंट,होटल में घंटों समय बिताते हैँ और वाहन अव्यवस्थित ख़डी करते हैँ, उनसे शुल्क लेना जायज है। नगर निगम आम नागरिकों की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, मुनाफे के लिए क़तई नहीं। छोटा सा योगदान नामिनल शुल्क शहर को व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा, इसमें आम लोगों के सुझाव एवं संवाद से काम करेंगे।

Updated on:

31 Jan 2026 07:48 pm

Published on:

31 Jan 2026 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Marine Drive घूमने वालों के लिए बड़ी खबर, पार्किंग शुल्क पर आया मेयर मीनल चौबे का बड़ा बयान
रायपुर

छत्तीसगढ़

अबूझमाड़ की धरती से देश-दुनिया को दिया जा रहा है अमन और शांति का मजबूत संदेश: मुख्यमंत्री साय

haf mairathan
रायपुर

गरीब मरीजों को मिलेगी राहत: बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

रायपुर

T-20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर में हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़, 37.50 लाख नकद, 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त

रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 23 फरवरी को आर्मी भर्ती, जल्द करें अप्लाई

रायपुर

सेहत पर सवाल :1290 डॉक्टरों के पद खाली, 5 नए कॉलेजों में कहां से लाएंगे फैकल्टी

रायपुर
