Marine Drive घूमने वालों के लिए बड़ी खबर, पार्किंग शुल्क पर आया मेयर मीनल चौबे का बड़ा बयान

तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पर पार्किंग शुल्क पर अपडेट ( Photo - Patrika )
Raipur Marine Drive: तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पर पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुए नए विवाद पर बड़ा अपडेट आया है। मेयर मीनल चौबे आज मरीन ड्राइव पहुंची और वाहन पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पार्किंग शुल्क को लेकर बयान दिया। महापौर ने मीडिया को जानकारी दी कि पार्किंग शुल्क दोपहर 12 बजे से लागू होगा, जबकि मॉर्निंग वॉक के लिए आने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि शहरवासियों के लिए तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पसंदीदा ठिकाना है। यहां सुबह हो या शाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग शुल्क की घोषणा होने के बाद लोगोें निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी थी, हालांकि आज मेयर ने यह साफ कर दिया कि मार्निंग वाक पर आने वाले लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। 12 बजे के बाद पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। निगम प्रशासन ने बढ़ते ट्रैफिक दबाव का हवाला देते हुए पाथवे को पार्किंग जोन घोषित किया है।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि हमारी नगर निगम परिषद मरीन ड्राइव में मार्निग वाक पर आने वाले सैकड़ों नागरिकों से वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लेगी और उन्हें इससे पूर्ण राहत देगी। उसके बाद दिन भर वाहन पार्किंग व्यवस्था यहाँ दिन भर रहने वाले अव्यवस्थित सड़क यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने में जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सकेगी।
मेयर ने कहा कि माार्निंग वाक करने वालो का सम्मान है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, रेस्टोरेंट,होटल में घंटों समय बिताते हैँ और वाहन अव्यवस्थित ख़डी करते हैँ, उनसे शुल्क लेना जायज है। नगर निगम आम नागरिकों की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, मुनाफे के लिए क़तई नहीं। छोटा सा योगदान नामिनल शुल्क शहर को व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा, इसमें आम लोगों के सुझाव एवं संवाद से काम करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग