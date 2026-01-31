Marine Drive घूमने वालों के लिए बड़ी खबर, पार्किंग शुल्क पर आया मेयर मीनल चौबे का बड़ा बयान

बता दें कि शहरवासियों के लिए तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पसंदीदा ठिकाना है। यहां ​सुबह हो या शाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग शुल्क की घोषणा होने के बाद लोगोें निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी थी, हालांकि आज मेयर ने यह साफ कर दिया कि मार्निंग वाक पर आने वाले लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। 12 बजे के बाद पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। निगम प्रशासन ने बढ़ते ट्रैफिक दबाव का हवाला देते हुए पाथवे को पार्किंग जोन घोषित किया है।