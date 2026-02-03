3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

Crime News: निर्माणाधीन फिल्म सिटी ग्राउंड में युवक की संदिग्ध मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप

Chhattisgarh crime news: नवा रायपुर के निर्माणाधीन फिल्म सिटी ग्राउंड में बुधवार को एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

निर्माणाधीन फिल्म सिटी में मिला युवक का शव (photo source- Patrika)

निर्माणाधीन फिल्म सिटी में मिला युवक का शव (photo source- Patrika)

Crime News: नवा रायपुर के निर्माणाधीन फिल्म सिटी ग्राउंड में बुधवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय भूपेंद्र पटेल के रूप में हुई है। यह मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

Crime News: शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

आस-पास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा प्रोसेस पूरा किया। इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। एक फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वह अभी सबूत इकट्ठा कर रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

Crime News: क्योंकि घटना एक सुनसान इलाके में हुई, इसलिए हत्या का शक है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है।

Updated on:

03 Feb 2026 04:50 pm

Published on:

03 Feb 2026 04:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: निर्माणाधीन फिल्म सिटी ग्राउंड में युवक की संदिग्ध मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप
