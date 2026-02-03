Crime News: निर्माणाधीन फिल्म सिटी ग्राउंड में युवक की संदिग्ध मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप

आस-पास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा प्रोसेस पूरा किया। इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। एक फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वह अभी सबूत इकट्ठा कर रही है।