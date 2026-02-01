CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती को मिली मंजूरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

गौरतलब है कि इससे पहले, 28 अक्टूबर, 2025 को राज्य सरकार ने 4,708 टीचिंग पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। अब, राज्य सरकार के निर्देश और डिपार्टमेंटल प्रस्ताव के अनुसार, 292 असिस्टेंट टीचिंग पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। इन पदों के साथ, कुल 5,000 टीचिंग पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।