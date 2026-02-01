3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती को मिली मंजूरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

CG Teacher Recruitment: स्कूल शिक्षा विभाग ने 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को आदेश जारी किया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

5000 शिक्षक भर्ती की मिली अनुमति (photo source- Patrika)

5000 शिक्षक भर्ती की मिली अनुमति (photo source- Patrika)

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,000 टीचिंग पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। इस संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को एक आदेश जारी किया गया है।

CG Teacher Recruitment: कुल 5,000 टीचिंग पदों पर भर्ती

गौरतलब है कि इससे पहले, 28 अक्टूबर, 2025 को राज्य सरकार ने 4,708 टीचिंग पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। अब, राज्य सरकार के निर्देश और डिपार्टमेंटल प्रस्ताव के अनुसार, 292 असिस्टेंट टीचिंग पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। इन पदों के साथ, कुल 5,000 टीचिंग पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

उम्मीदवारों को भी मिलेगी राहत

CG Teacher Recruitment: शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जा सकती हैं।

Updated on:

03 Feb 2026 07:02 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती को मिली मंजूरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर
