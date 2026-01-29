Fake Advertisement: शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फर्जी विज्ञापन, FIR दर्ज

स्कूल शिक्षा विभाग में यह पहली बार नहीं है जब कोई डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले वायरल हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के प्रभार लेने के बाद उनका पहला आदेश भी जारी करने से पहले ही वायरल हो गया था। इसमें विभाग के कई अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी थी। वायरल होने के बाद जब फाइनल लिस्ट सामने आई तो उसमें कुछ अधिकारियों के नाम ही हटे थे बाकि सभी वही थे।