29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Fake Advertisement: शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फर्जी विज्ञापन, FIR दर्ज

Fake Advertisement: सोशल मीडिया पर शिक्षक भर्ती को लेकर फर्जी विज्ञापन वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। DPI ने स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी से भर्ती नहीं, फिलहाल केवल प्रक्रिया चल रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

शिक्षक भर्ती का फर्जी विज्ञापन (photo source- Patrika)

शिक्षक भर्ती का फर्जी विज्ञापन (photo source- Patrika)

Fake Advertisement: लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर तैयारी जारी है। विभाग में अभी भर्ती को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं भर्ती को लेकर लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है। जबकि सोशल मीडिया में शिक्षक भर्ती विज्ञापन वायरल हो गया है और इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो गई है।

डीपीआई के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। लगभग 5000 पदों को विषय और पद के अनुसार भी डिवाइड कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि 15 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो कि चार माह में ही पूरी कर ली जाएगी। स्कूल शुरू होने से पहले 15 जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करने की प्लानिंग है।

Fake Advertisement: इससे पहले भी वारयल हुए डॉक्यूमेंट

स्कूल शिक्षा विभाग में यह पहली बार नहीं है जब कोई डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले वायरल हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के प्रभार लेने के बाद उनका पहला आदेश भी जारी करने से पहले ही वायरल हो गया था। इसमें विभाग के कई अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी थी। वायरल होने के बाद जब फाइनल लिस्ट सामने आई तो उसमें कुछ अधिकारियों के नाम ही हटे थे बाकि सभी वही थे।

बदले जाने हैं भर्ती नियम

शिक्षाविदों के अनुसार, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का लेकर अभी कई नियम बदले जाने है। क्योंकि इससे पहले आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 में कोर्ट के आदेश के बाद काफी बदलाव हुए है। इन्हें राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीपीआई के अधिकारियों के अनुसार, पूरी भर्ती प्रक्रिया व्यापम की ओर से आयोजित की जाएगी। अभी पूरी दस्तावेज तैयार कर व्यापम को ही दिया जाएगा।

वायरल दस्तावेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक

Fake Advertisement: फर्जी निर्देश पत्र लोक शिक्षण संचालनालय से जुड़ी सहायक शिक्षक एवं व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जारी किया गया था। इसकी जानकारी जब डीपीआई और व्यापम के अधिकारियों को मिली तब वह सतर्क हुए और युवाओं को फर्जीवाड़ा से बचाने के लिए तत्काल भाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया।

शिकायत में स्पष्ट किया कि व्यापम या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर इस तरह का कोई निर्देश पत्र जारी नहीं किया गया है। यह भी जानकारी दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल दस्तावेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 11:48 am

Published on:

29 Jan 2026 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fake Advertisement: शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फर्जी विज्ञापन, FIR दर्ज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं का काला कारोबार, स्टिंग के बाद भी क्यों नहीं सख्त कार्रवाई?

छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं का काला कारोबार(Photo-AI)
रायपुर

CG News: थानेदार नहीं कर रहा कार्रवाई? तो इन 5 अफसरों से करें सीधे शिकायत, तत्काल सुनेंगे आपकी बात…

इन 5 अधिकारियों से करें शिकायत (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा...

CG News: रायपुर में CM साय की अहम बैठकें, विभागीय प्रगति और ई-प्रगति पर चर्चा...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ेगी, 3 दिन में पारा 4°C तक गिरेगा

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ेगी, 3 दिन में पारा 4°C तक गिरेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम...(photo-ptrika)
रायपुर

राशनकार्ड e-KYC में बड़ा बदलाव, घर बैठे मिलेगी सुविधा...

राशनकार्ड e-KYC में बड़ा बदलाव, अब बुजुर्गों को नहीं जाना पड़ेगा दुकान तक, घर बैठे मिलेगी सुविधा...(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.