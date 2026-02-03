Sunny Leone Event: सनी लियोनी के रायपुर शो पर बवाल, बजरंग दल ने कहा- CG में अश्लीलता नहीं चलेगी

सनी लियोनी के रायपुर शो पर बवाल (photo source- Patrika)
Sunny Leone Event: राजधानी रायपुर में एक्ट्रेस सनी लियोनी के प्रपोज़्ड परफॉर्मेंस को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बजरंग दल सोशल मीडिया के ज़रिए इस इवेंट का खुलकर विरोध कर रहा है। बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रवि वाधवानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इवेंट ऑर्गनाइज़र को चेतावनी दी है।
पोस्ट में वाधवानी ने लिखा, "जो लोग पॉर्न फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी को रायपुर बुला रहे हैं, ध्यान से सुन लें… भगवान राम की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" बजरंग दल का कहना है कि ऐसे इवेंट भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं। संगठन ने साफ किया है कि अगर इवेंट होता है, तो इसका विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि 22 फरवरी को रायपुर में सनी लियोनी का एक इवेंट होने वाला है, और इसे लेकर विवाद अब गहराता दिख रहा है।
Sunny Leone Event Controversy: मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्य गौरक्षक रवि वाधवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। ऐसी पवित्र भूमि पर हम ऐसा आयोजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का माहौल खराब हुआ है।
गरियाबंद और कई दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। वाधवानी ने कहा, "हम किसी भी हालत में यह आयोजन नहीं होने देंगे। इस आयोजन के पीछे क्या इरादा है? क्या पैसा कमाना उनका पहला मकसद है? हम इस अश्लील फिल्म को बनाने वाली एक्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका पूरा विरोध करेंगे।"
