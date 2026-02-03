Sunny Leone Event: सनी लियोनी के रायपुर शो पर बवाल, बजरंग दल ने कहा- CG में अश्लीलता नहीं चलेगी

पोस्ट में वाधवानी ने लिखा, "जो लोग पॉर्न फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी को रायपुर बुला रहे हैं, ध्यान से सुन लें… भगवान राम की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" बजरंग दल का कहना है कि ऐसे इवेंट भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं। संगठन ने साफ किया है कि अगर इवेंट होता है, तो इसका विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि 22 फरवरी को रायपुर में सनी लियोनी का एक इवेंट होने वाला है, और इसे लेकर विवाद अब गहराता दिख रहा है।