CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की अंतर की राशि पर फैसला होने की उम्मीद

CG Cabinet Meating: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11.30 बजे से कैबिनेट की अहम बैठक होगी। नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होने वाली बैठक में धान खरीदी की अंतर की राशि देने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला हो सका है। सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान करती है।