CG Politics: भाजपा ने की सोशल मीडिया कार्यसमिति की घोषणा, 29 लोग शामिल

सह संयोजक राकेश चंद्राकर, रविमिश्रा, गिन्नी चावला, तेजपाल शर्मा, दिनेश सुंदरानी को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में रविंद्र सिंह, आयुष्मान दीक्षित, उमेश घोड़मोड़े, पीयूष मिश्रा, राहुल सोनी, कमलेश चंद्राकर, अंकित गुप्ता, उदय श्रीवास्तव, ज्योति महंत, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, आशा साहू, सचिन गुप्ता, अभिषेक झा, कृष्णकांत शिवहरे, प्रतोष त्रिपाठी, गौरव शार्दुल, आदित्य ताम्रकार, अभिषेक कश्यप, योगेश साहू, सक्षम गुप्ता, ज्ञान प्रकाश दुबे, सोनालाल रजवाड़े, मयंक जायसवाल, आर्यन जायसवाल को शामिल किए गए हैं।