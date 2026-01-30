CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया पदक का विमोचन, 25 सालों से कार्यरत पुलिसकर्मियों को मिलेगा रजत जयंती पदक,

पदक गोल आकार का सिल्वर रंग का होगा। इसके आगे के भाग में साल वृक्ष तथा पीछे के भाग में पहाड़ी मैना का उभरा हुआ चित्र अंकित है। इसे रिबन के साथ पुलिसकर्मी धारण कर सकेंगे। वर्दी के बाईं ओर जेब के ऊपर यह पदक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीरता पदक, राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक तथा राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के पश्चात वरीयता क्रम में लगाया जाएगा।