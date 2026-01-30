CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर…

CG Real estate News: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन रेट कम किए जाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।