30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर…

CG Real estate News: राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 30, 2026

CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)

CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)

CG Real estate News: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन रेट कम किए जाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

CG Real estate News: ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दरों पर थी आपत्ति

जानकारी के अनुसार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की गाइडलाइन कीमतें अधिक होने को लेकर लंबे समय से आपत्तियां सामने आ रही थीं। किसानों और आम नागरिकों का कहना था कि गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा हैं, जिससे रजिस्ट्री और जमीन के लेन-देन में परेशानी हो रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में रायपुर और कोरबा जिलों में गाइडलाइन रेट घटाने का निर्णय लिया है।

2025-26 में लागू हुई थीं नई गाइडलाइन दरें

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें पूरे प्रदेश में लागू की थीं। “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई थीं। यह संशोधन वर्ष 2018-19 के बाद पहली बार राज्यव्यापी स्तर पर किया गया था।

आठ साल बाद हुआ था रेशनलाइजेशन

दरअसल, पिछले करीब आठ वर्षों तक गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं होने के कारण बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस अंतर को दूर करने के लिए शासन ने वैज्ञानिक पद्धति से दरों का रेशनलाइजेशन किया। इसमें जिलों की भौगोलिक स्थिति, शहरी व ग्रामीण संरचना, सड़क संपर्क, बसाहट और आर्थिक गतिविधियों में आए बदलावों को आधार बनाया गया।

अन्य जिलों में भी कटौती के संकेत

रायपुर और कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार अन्य जिलों की गाइडलाइन कीमतों की भी समीक्षा कर सकती है। इससे जमीन की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री! 2 फरवरी से छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिर होगा तेज, कोहरे के बढ़ेंगे आसार

Weather Update (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एक्सपर्ट्स ने दिए रिवीजन टिप्स, ऐसे करें आखिरी दिनों की तैयारी(photo-patrika)
रायपुर

धान खरीदी में AI की एंट्री! गड़बड़ी पर लगेगा डिजिटल पहरा

धान खरीदी में AI की एंट्री! गड़बड़ी पर लगेगा डिजिटल पहरा, करोड़ों के नुकसान पर लगेगा लगाम...(photo-patrika)
रायपुर

BJYM District President: भाजपा युवा मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 13 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड की वापसी और फिर गर्मी

CG Weather Update: ठंड की वापसी और फिर गर्मी, अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.