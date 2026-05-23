रात में डायलिसिस, दिन में शूटिंग और फिर कान्स तक पहुंची आरजे बस्तर, डॉयरेक्टर ने शेयर की दर्द की दास्तां

फिल्म की शूटिंग महज 24 दिनों में पूरी हुई, जबकि इसी दौरान मनीष मानिकपुरी हर दूसरे दिन डायलिसिस से गुजर रहे थे। दिनभर कैमरे और कलाकारों के बीच शूटिंग चलती थी तो रात अस्पताल और मशीनों के सहारे बीतती थी। उन्होंने बताया कि बस्तर शेड्यूल के दौरान जगदलपुर में डायलिसिस की व्यवस्था की गई थी। शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद 2 से 3 घंटे का सफर तय कर वे रात 10 बजे डायलिसिस के लिए पहुंचते थे। रात 1 बजे प्रक्रिया खत्म होती, फिर बेस कैंप लौटते-लौटते 3 बजे जाते और सुबह 5 बजे फिर शूटिंग कॉल टाइम होता था।