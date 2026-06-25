छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती रुकी, डीपीआई आदेश के बाद भी आत्मानंद स्कूलों की नियुक्तियां ठप, जानें क्यों?

रायपुर@अनुराग सिंह। Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026: नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में भर्ती पूरी करने के वादे अधूरे ही रह गए हैं। एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई है और दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हो रही भर्ती प्रक्रिया भी अटका दी। ऐसे में राजधानी के साथ ही राज्य के कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। अब नया सत्र शुरू हो गया है स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं हैं विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने की चिंता सताने लगी हैं। वहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।