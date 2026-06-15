क्या 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल? छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए सत्र का शिक्षक संघ ने किया विरोध, जानें वजह

संघ के प्रदेश पदाधिकारियों गिरीश साहू, अमितेश तिवारी, दुष्यंत कुम्भकार, रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू, अजय कड़व, प्रकाशचंद कांगे, सतीस टंडन, चंद्रशेखर रात्रे, राजेश शुक्ला, बृजनारायण मिश्रा, शंकरलाल भार्गव, मनोज चंद्रा और जितेंद्र देवांगन ने बताया कि प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण नलकूप और बोरवेल पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे अनेक विद्यालयों में पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में स्कूल का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा।