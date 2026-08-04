डोंगरगढ़ BJP में इस्तीफों का दौर जारी, नई नियुक्ति के अगले दिन ही सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने छोड़ा पद

पंकज अग्रवाल ने भाजपा जिलाध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में बताया कि वे भाजपा आईटी सेल में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं। हालांकि, व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से अब वे संगठन को अपेक्षित समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने भाजपा आईटी सेल की जिम्मेदारियों के साथ-साथ पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने पत्र में पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए अवसर, मार्गदर्शन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी पार्टी के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं बनाए रखने की बात कही है।