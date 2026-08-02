Septic Tank Accident: 200 मीटर दूर खेलने गया था रिहान, डोंगरगांव में खुले सेप्टिक टैंक से मिली मासूम की लाश

ग्राम संबलपुर निवासी किसान भारत ठाकुर का इकलौता पुत्र रिहान ठाकुर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रोज की तरह अपनी बुआ के घर के पास स्थित मैदान में खेलने गया था। घर से करीब 200 मीटर दूर खेलने निकला रीहान काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई और उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसकी बुआ घर पर नहीं थीं और रीहान अकेले ही आसपास खेल रहा था।