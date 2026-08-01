Bhilai BJP Drama: भाजपा में जलेबी-समोसे पर बवाल! वायरल ऑडियो ने खोली संगठन की अंदरूनी खींचतान

बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले दो कार्यक्रमों में लाखों रुपए खर्च किए हैं और इसके लिए किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया। जवाब में खगेश कोसरिया ने स्पष्ट कहा कि वे निजी धन लगाकर कार्यक्रम नहीं करा सकते। इस पर जिलाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि मोर्चा जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है तो लिखित में दे दें, सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी और आवश्यकता पड़े तो पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसी स्थिति में कार्यक्रम में आने की भी जरूरत नहीं है।