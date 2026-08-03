राजनांदगांव में शराब की होम डिलीवरी! शहर से लेकर गांव में फल-फूल रहा अवैध कारोबार

जिससे पुलिस की निगरानी से बचकर कारोबार बेखौफ तरीके से संचालित किया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे इस अवैध धंधे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले तक पुलिस की लगातार कार्रवाई के कारण कई कोचियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था। लेकिन अब कार्रवाई लगभग थम जाने से एक बार फिर अवैध शराब का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। इससे न केवल कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि चोरी, मारपीट, सडक़ दुर्घटनाओं और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।